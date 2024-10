Handball-Regionalliga: HSG bekommt Aaron Mayer nicht in den Griff

HSG bekommt Aaron Mayer nicht in den Griff

1 Die HSG tut sich gegen die MTG schwer – deren überragender Akteur Aaron Mayer lauert ganz rechts schon. Foto: /Herbert Rudel

Ostfildern unterliegt in der Handball-Regionalliga Aufsteiger MTG Wangen überraschend mit 28:29 und steht mit nun 4:4 Punkten auf dem 8. Tabellenplatz.











Eigentlich hätte die Partie gegen die MTG Wangen für die Regionalliga-Handballer der HSG Ostfildern eine klare Sache sein sollen. Eigentlich. Doch etwas überraschend unterlag das favorisierte Ostfilderner Ensemble um Ex-Bundesligaprofi Manuel Späth dem Württembergliga-Aufsteiger mit 28:29 (13:14), der damit nach drei Niederlagen seine ersten Punkte in der neu eingeführten Regionalliga sammelte. HSG-Trainer Marco Gaßmann fehlten zunächst die Worte: „Ich weiß nicht so genau, was ich sagen soll.“