Handball – Regionalliga: Goldammers Abschied: Ende einer Ära – und von noch mehr?

1 Veronika Goldammer nicht mehr an der Nellinger Seitenlinie – daran wird man sich erst gewöhnen müssen. Foto: /Herbert Rudel

Veronika Goldammer verlässt die Handballerinnen des TV Nellingen und wechselt zur HSG Stuttgart/Metzingen, mit der der Verein keine Spielgemeinschaft will. Der TVN möchte am Leistungssport festhalten.











Link kopiert

„Es ist mir verdammt schwer gefallen, weil ich bis zum Schluss nicht davon ausgegangen bin, dass ich diesen Schritt gehen muss“, sagt Veronika Goldammer und man hört ihr an, wie sie die Sache bewegt. Die langjährige Trainerin und zuletzt auch sportliche Leiterin wird sich am Ende der Saison nach 19 Jahren in verschiedenen Funktionen von den Handballerinnen des TV Nellingen verabschieden. Niemand neben dem im Jahr 2009 verstorbenen Klaus-Dieter Faustka hat den Handball im weiblichen Bereich auf den Fildern so sehr geprägt wie die 50-Jährige. Wie der Verein die Lücke schließen wird und ob es überhaupt noch Leistungssport beim TVN geben wird, ist nun die große Frage.