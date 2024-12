Handball – Regionalliga: Gebeutelte Plochinger gewinnen dank Kraftakt

1 Manuel Bauer trifft neun Mal. Foto: /Robin Rudel

„Es wurde auch mal Zeit“, freute sich ein erleichterter Michael Stettner über den ersten Auswärtssieg des TV Plochingen in der laufenden Saison. Mit 34:28 (10:13) gewannen die Plochinger Regionalliga-Handballer beim HC Neuenbürg. Doch es war ein hartes Stück Arbeit, denn die Plochinger kamen „auf der allerletzten Rille“ daher. „Wir hatten eine schwierige Trainingswoche mit vielen Ausfällen hinter uns“, sagte Stettner, „im Spiel wurde es nicht wirklich besser.“ Bereits nach 20 Minuten konnte Plochingens Schlüsselspieler im Innenblock Max Schütze verletzungsbedingt nicht mehr mitwirken. Nichtsdestotrotz stand die TVP-Defensive. „Unsere Abwehr hat 50 Minuten lang alles abgerissen“, lobte Stettner. „Da haben sich alle top an den Matchplan gehalten.“ Nur vorne haperte es in Durchgang eins, was letztendlich auch dafür sorgte, dass die Neuenbürger erst einmal den Ton angaben und dann auch mit einer Drei-Tore-Führung in die Pause gingen. „Wir haben da viele Bälle hergeschenkt“, monierte Stettner. Verlassen konnte er sich spätestens in der zweiten Hälfte auf Keeper Marc Krammer. „Er hat ein Riesen-Spiel gemacht und uns viele Bälle zum richtigen Zeitpunkt gehalten“, lobte der Trainer.