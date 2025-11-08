Handball – Regionalliga: Gaßmanns taktischer Kniff
1
Janne Böhm fliegt zu einem seiner zwei Tore. Foto: Jörn Kehle

Handball-Regionalligist HSG Ostfildern fährt gegen den TSV Heiningen einen souveränen 35:26-Sieg ein und nimmt wieder Tuchfühlung zum oberen Bereich der Tabelle auf.

Mission erfüllt – die Regionalliga-Handballer der HSG Ostfildern feierten gegen den TSV Heiningen einen deutliche 35:26 (15:15)-Erfolg und orientieren sich damit in der Tabelle wieder nach oben. Denn nach zuletzt guten Leistungen – etwa beim 28:29 beim Meisterschaftsfavoriten TSB Schwäbsich Gmünd – standen die Filderhandballer oft mit leeren Händen da: „Es tut richtig gut, dass wir uns endlich belohnen konnten“, freute sich HSG-Trainer Marco Gaßmann.

