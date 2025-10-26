Handball – Regionalliga: Fünfte Niederlage in Serie für den TVP

Fünfte Niederlage in Serie für den TVP

Die Plochinger verlieren bei der HSG Willstätt/Hanauerland mit 28:37.











Im Handballspiel der Regionalliga trat der TV Plochingen beim Tabellenführer HSG Willstätt/Hanauerland. Die Aufgabe war schwer, und das Ergebnis: Die Plochinger unterlagen klar mit 28:37 (11:15) und blieben nach dem 8. Spieltag mit nur zwei Pluspunkten weiterhin am Ende der Tabelle. Für die Mannschaft wird nach dem personellen Umbruch die Situation im Tabellenkeller damit immer ernster. Nach dem bislang einzigen Sieg in der Saison gegen den TSB Schwäbisch Gmünd ist es die fünfte Niederlage in Serie.