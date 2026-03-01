Handball – Regionalliga: Foege dreht auf, die HSG Ostfildern siegt
1
Luis Foege (am Ball) ist schwer zu stoppen. Foto: Jörn Kehle

Handball-Regionalligist HSG Ostfildern setzt beim 36:35-Erfolg gegen den TSB Schwäbisch Gmünd ein Ausrufezeichen.

Die Regionalliga-Handballer der HSG Ostfildern haben ihre Schwächephase offenbar abgelegt. Gegen den bisherigen Tabellendritten TSB Schwäbisch Gmünd setzten sie sich mit 36:35 (17:17) durch, es war der zweite Sieg in Folge. Teammanager Matthias Dunz klang danach euphorisch wie schon lange nicht mehr: „Gegen eine Mannschaft wie Schwäbisch Gmünd muss einfach alles passen, um zu gewinnen. Es war geil, so ein Spiel für sich zu entscheiden.“

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.