Handball – Regionalliga: Foege dreht auf, die HSG Ostfildern siegt

1 Luis Foege (am Ball) ist schwer zu stoppen. Foto: Jörn Kehle

Die Regionalliga-Handballer der HSG Ostfildern haben ihre Schwächephase offenbar abgelegt. Gegen den bisherigen Tabellendritten TSB Schwäbisch Gmünd setzten sie sich mit 36:35 (17:17) durch, es war der zweite Sieg in Folge. Teammanager Matthias Dunz klang danach euphorisch wie schon lange nicht mehr: „Gegen eine Mannschaft wie Schwäbisch Gmünd muss einfach alles passen, um zu gewinnen. Es war geil, so ein Spiel für sich zu entscheiden.“