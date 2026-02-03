Handball – Regionalliga: Fabian Dirmeier kommt zur HSG Ostfildern
1
Fabian Dirmeier, hier noch im Wolfschlugener Trikot. Foto:  

Der Handball-Regionalligist verpflichtet den Kreisläufer und auch zwei Spieler vom TV Reichenbach.

Dass die Mannschaft des Handball-Regionalligisten HSG Ostfildern in der kommenden Saison in Jörg Ebermann nicht nur einen neuen Trainer, sondern auch ein anderes Gesicht haben wird, ist schon eine Weile klar. Nun wird immer deutlicher, wie dieses Gesicht aussehen wird. Die HSG verpflichtet Kreisläufer Fabian Dirmeier vom Drittligisten HBW Balingen-Weilstetten, Florian Abele vom Regionalliga-Konkurrenten TSB Schwäbisch Gmünd und in Tim Küstner und Mika Fahrion zwei Spieler vom Verbandsligisten TV Reichenbach.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.