Handball – Regionalliga: Fabian Dirmeier kommt zur HSG Ostfildern

Dass die Mannschaft des Handball-Regionalligisten HSG Ostfildern in der kommenden Saison in Jörg Ebermann nicht nur einen neuen Trainer, sondern auch ein anderes Gesicht haben wird, ist schon eine Weile klar. Nun wird immer deutlicher, wie dieses Gesicht aussehen wird. Die HSG verpflichtet Kreisläufer Fabian Dirmeier vom Drittligisten HBW Balingen-Weilstetten, Florian Abele vom Regionalliga-Konkurrenten TSB Schwäbisch Gmünd und in Tim Küstner und Mika Fahrion zwei Spieler vom Verbandsligisten TV Reichenbach.