Handball -Regionalliga: Eine „katastrophale“ erste Hälfte des TV Plochingen
1
Plochingens sechsfacher Torschütze Finley Peters versucht, sich gegen die stabile Heininger Abwehr durchzusetzen. Foto: Pressefoto Rudel/Jens Lommel

Die Regionalliga-Handballer des TV Plochingen verlieren gegen den Fünften TSV Heiningen klar mit 26:39. Der erste Neuzugang des TVP sorgt indes für einen Lichtblick.

Volle Schafhausäckerhalle, große Hoffnungen – doch am Ende herrschte Ernüchterung. Nachdem der Schlusspfiff ertönte und die deutliche 26:39 (10:24)-Niederlage des TV Plochingen in der ersten Regionalliga-Partie des neuen Jahres gegen den TSV Heiningen auf der Anzeigetafel leuchtete, machte sich Enttäuschung bei den Plochinger Handballern und Fans breit.

