Handball-Regionalliga: Ein Bretone in Nellingen

1 Reingeschnuppert hat Romuald Guervilly (rechts) auf der Nellinger Bank schon. Stefanie Urbisch wird ihn zunächst unterstützen. Foto: /Herbert Rudel

Der frühere französische U-19-Nationalspieler Romuald Guervilly wird Trainer des Handball-Regionalligisten TV Nellingen.











Manchmal hilft der Zufall ein bisschen mit, um eine Lösung zu finden. In diesem Fall bei einer Trainerpersonalie. Just in dem Moment, als sich Frauenhandball-Regionalligist TV Nellingen von seinem Coach Jan Hirschmüller getrennt hatte, war Romuald Guervilly der Liebe wegen aus der Bretagne nach Stuttgart gezogen. Was das mit Nellingen zu tun hat? Guervilly ist Trainer, hatte zuletzt ALS Plouagat in der französischen „National 2“ – wie Nellingen ein Viertligist – betreut und war offen für etwas Neues. Einer ganzen Reihe von Vereinen schrieb er eine Bewerbungsmail. An diesem Donnerstagabend leitet er die erste Einheit in der Sporthalle 1.