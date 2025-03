Handball – Regionalliga: Ein blutleerer Auftritt des TV Plochingen

1 Marvin Schmid und die Plochinger tun sich gegen die Wilstätter Abwehr schwer. Foto: /Herbert Rudel

Handball-Regionalligist TV Plochingen hat dem TV Willstätt bei der 28:37-Niederlage nichts entgegenzusetzen.











Der Hallensprecher in der Plochinger Schafhausäckerhalle fasste es nach der Schlusssirene süffisant zusammen: „Satz mit x – war wohl nichts.“ Über 60 Minuten hatten die Regionalliga-Handballer des TV Plochingen dem sehr engagiert auftretenden TV Willstätt nichts entgegenzusetzen – und kassierten beim 28:37 (11:17) eine herbe Klatsche. Die hätte angesichts eines zwischenzeitlichen Zwölf-Tore-Rückstands noch wesentlich höher ausfallen können. „Wir waren in allen Belangen unterlegen“, kommentierte TVP-Trainer Michael Stettner den blutleeren Auftritt seiner Mannschaft enttäuscht. Was sich beim 27:27 gegen den Tabellenvorletzten TSV Söflingen vor Wochenfrist bereits angedeutet habe, habe sich fortgesetzt. Dabei ärgerte sich der Plochinger Coach vor allem über zwei Dinge: „Ich weiß, dass wir es besser können und daheim darf man sich so nicht präsentieren.“