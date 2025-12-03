Handball – Regionalliga: „Dieser Weg ist der richtige“ – Eisenbeil verlängert beim TV Plochingen
1
Coach Engelbert Eisenbeil (Mitte) bejubelt einen Plochinger Treffer, Co-Trainer Tim Hamann (rechts) analysiert das Geschehene. Foto: Carsten Riedl

Der TV Plochingen vertraut dem Trainerteam um Engelbert Eisenbeil und hält trotz der schwierigen Lage in der Handball-Regionalliga am langfristigen Konzept fest.

Vor der laufenden Saison in der Handball-Regionalliga standen die Handballer des TV Plochingen vor einer ungewissen Zukunft und bangten um die sportliche Perspektive. Der Klassenverbleib wurde zuvor zwar geschafft, aber eine ganze Reihe von Leistungsträgern verließ den Club. Auch Trainer Michael Stettner sowie sein Assistent Volker Haiser gingen.

