Handball – Regionalliga: Die zwei Gesichter der HSG Ostfildern

1 Ostfilderns Janne Böhm (am Ball) schafft es, den Pass an zwei Leutershausener Verteidigern vorbeizuspielen. Foto: /Herbert Rudel

Trotz eines 34:31-Erfolgs gegen Saase3 Leutershausen II überzeugt die HSG Ostfildern erneut nicht. Nach einem souveränen Start macht sich das Team wieder selbst das Leben schwer.











Nach zwei Niederlagen in Folge gelang den Regionalliga-Handballern der HSG Ostfildern gegen Saase3 Leutershausen II beim 34:31 (19:15) wieder ein doppelter Punktgewinn. Auf der ganzen Linie überzeugend war die Leistung gegen den Drittletzten dabei aber nicht – insofern war in der Körschtalhalle erneut Rätselraten angesagt. „Wir befinden uns in einer schwierigen Phase“, gab der langjährige HSG-Kapitän Sebastian Pollich freimütig zu. Wenn man wüsste, woran die schwankenden Leistungen lägen, wäre die Sache einfach: „Dann würden wir das schnell abstellen“, sagte der Kreisläufer.