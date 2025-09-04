Handball – Regionalliga: Die Rasselbande des TV Plochingen

1 Nachwuchsspieler Finley Peters hat schon im vergangenen April ein Derby gegen die HSG Ostfildern gespielt. Jetzt gehört er fest zum Plochinger Kader. Foto: Herbert Rudel

Nach dem erneuten Umbruch geht der TV Plochingen mit einer sehr jungen Mannschaft ins Rennen und hofft auf eine Entwicklung während der Saison in der Handball-Regionalliga.











Wer als Fan des Handball-Regionalligisten TV Plochingen die Mannschaft am Samstag (19.30 Uhr) zum Auswärtsderby bei der HSG Ostfildern begleitet, wird einige unbekannte Gesichter aus dem gewohnten Trikot ragen sehen. Es sei denn, sie oder er ist auf dem Laufenden, was der Verein in den vergangene Jahren so in der Jugend getrieben hat. Denn den – erneuten – Aderlass von erfahrenen Spielern haben die TVP-Macher vor allem mit jungen Akteuren ausgeglichen und dabei zu einem guten Teil mit Handballern aus dem eigenen Nachwuchs. Das Ganze birgt ein Risiko, soll aber vor allem eine Chance sein. Oder wie es der sportliche Leiter Reiner Hauff ausdrückt: „Es ist ein Plochinger Haufen.“