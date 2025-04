Handball – Regionalliga: Die Plochinger nehmen ihr Herz in die Hand

Die Plochinger nehmen ihr Herz in die Hand

Ab durch die Mitte: Axel Steffens auf dem Weg zu einem seiner zehn Tore.

Mit dem 30:28-Sieg im Derby über die favorisierte HSG Ostfildern sorgt der TVP in der Handball-Regionalliga für eine ziemliche Überraschung.











Trainer Marco Gaßmann von Handball-Regionalligist HSG Ostfildern saß nach der Schlusssirene erst mal einige Minuten leicht konsterniert auf der Bank – mit einem 30:28 (15:19)-Heimsieg war dem TV Plochingen im Derby gegen seine Filderhandballer ein dickes Ausrufezeichen gelungen. Denn im Vorfeld hatten nur die größten Optimisten einen Pfifferling auf die Plochinger gesetzt – das Hinspiel war mit 36:25 klar an die HSG gegangen und während in Ostfildern die Weichen für die kommende Saison gestellt sind, ist in Plochingen nach wie vor vieles unklar. „Vielleicht haben wir das Spiel zu sehr auf die leichte Schulter genommen. Wir waren nicht hundertprozentig da“, sagte Gaßmann.