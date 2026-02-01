Handball – Regionalliga: Die Luft wird für den TVP dünner
Marvin Schmid ist wieder einmal der auffälligste Plochinger. Foto: Michael Treutner

Beim 35:44 in der Handball-Regionalliga gegen Aufsteiger TuS Steißlingen setzt es für den TV Plochingen die 16. Niederlage im 19. Saisonspiel.

Beim 35:44 (11:22) gegen die TuS Steißlingen kassierten die Regionalliga-Handballer des TV Plochingen wieder mal eine deftige Packung – und die Luft in Sachen Klassenverbleib wird für den Tabellenvorletzten merklich dünner. Wie beim 23:30 im Hinspiel hatten die Plochinger dem ambitionierten Aufsteiger über weite Strecken der Partie nicht viel entgegenzusetzen – entsprechend angefressen war TVP-Coach Engelbert Eisenbeil: „Die erste Hälfte war schlichtweg katastrophal, vor allem im Angriff und hinten waren wir viel zu passiv.“

