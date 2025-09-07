Handball – Regionalliga: Die HSG zeigt dem TVP die Grenzen auf

Die HSG zeigt dem TVP die Grenzen auf

1 Plochingens Zugang Dusan Ilijin auf dem Weg zum Tor – insgesamt aber dominieren die Ostfilderner. Foto: Michael Treutner

Klare Verhältnisse im Derby der Handball-Regionalliga: Ostfildern gewinnt zum Saisonstart das Spiel gegen Plochingen deutlich mit 34:27.











Viele hatten es vermutet – und tatsächlich bekam das „Jugend forscht“-Projekt des TV Plochingen zum Saisonauftakt in der Handball-Regionalliga mit dem klaren 27:34 (8:15) im Derby bei der HSG Ostfildern die Grenzen aufgezeigt. Aber es gab auch Lichtblicke: „Am wichtigsten war mir, dass wir über die komplette Spielzeit den richtigen Kampfgeist gezeigt haben“, lobte TVP-Kapitän Axel Steffens – mit seinen 35 Jahren einer der Oldies im Plochinger Kader mit einen Durchschnittsalter von gerade mal 22 Lenzen.