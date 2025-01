Handball-Regionalliga: Dezimierter TV Nellingen verliert deutlich

1 Nellingens Carolin Lösch erzielt acht Treffer. Foto: oh

Die Regionalliga-Handballerinnen des TV Nellingen unterliegen dem Zweiten TuS Schutterwald deutlich mit 27:39. TVN-Coach Romuald Guervilly spricht dennoch „von einer guten Erfahrung“.











„Wir haben keinen Druck“ hatte Coach Romuald Guervilly vor der Partie seines TV Nellingen gegen den TuS Schutterwald angekündigt. Schließlich ging es für die Hornets als Vorletzter gegen den Zweiten der Handball-Regionalliga. Der TVN-Coach hatte wohl schon eine Vorahnung, dass es gegen Schutterwald für die dezimierten Nellingerinnen schwierig werden könnte. So stand dann auch eine zu erwartende 27:39 (14:22)-Niederlage in der Nellinger Sporthalle 1 zu Buche. Unzufrieden war Guervilly aber nicht: „Es war eine gute Erfahrung.“ Gefallen hat ihm vor allem, dass die Spielerinnen das umgesetzt haben, was im Training besprochen und trainiert wurde.