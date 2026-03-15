Handball – Regionalliga: Der TV Plochingen ist chancenlos

Die Plochinger verlieren beim TVS Baden-Baden mit 29:44.











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In der Handball-Regionalliga unterlag der TV Plochingen beim TVS Baden-Baden deutlich mit 29:44 (10:22). Damit bleibt der TVP auf dem 15. und damit vorletzten Tabellenplatz vor dem TSV Blaustein.

Dabei starteten die Plochinger gut in die Partie. „Unser Konzept ging auf“, erklärte TVP-Cotrainer Tim Hamann – das galt bis zum Zwischenstand 9:6. Doch dann riss der Faden. Kleine Fehler im Angriff häuften sich und der TVS nutzte dies konsequent aus. Innerhalb weniger Minuten kippte das Spiel deutlich zugunsten der Gastgeber, die sich bereits zur Pause deutlich zum 22:10 absetzten. Auch nach der Pause gelang es den Plochinger nicht mehr, entscheidend heranzukommen. Laut Hamann ähnelte das den vergangenen Spielen. „Es fehlte das Quäntchen Glück und wir waren nicht überzeugend genug“, fand er.

Am Ende stand für den TVP eine weitere deutliche Niederlage zu Buche. Der Fokus richtet sich nun auf das kommende Heimspiel gegen den VfL Waiblingen.

TV Plochingen: Gübele, Gmelich; Hägele (4), Peters (3), Kilast (2), Hauff (4), Wilke (2), Schmid (2), Euchenhofer (2), Steffens (5/3), Priebe (1), Serrano, Kopf (2), Ilijin (2).