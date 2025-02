Handball – Regionalliga: Das TVN-Team tritt nicht mehr an

1 Das Nellinger Team läuft in dieser Saison nicht mehr auf. Foto: /Herbert Rudel

Der TV Nellingen zieht sein Frauenteam aus der Handball-Regionalliga zurück. Ob es in der kommenden Saison in der Oberliga weitergeht, ist offen.











Link kopiert

Es ist eine weitere Kurve in der Abwärtsspirale: Frauenhandball-Regionalligist TV Nellingen hat sein Team aus der laufenden Saison abgemeldet. Damit werden die Nellingerinnen zu den verbleibenden Spielen nicht mehr antreten, auch nicht am Sonntag bei der HG Oftersheim/Schwetzingen, und stehen als Absteiger in die Oberliga fest. Ob der Verein dort aufläuft, entscheidet sich in den kommenden Wochen.