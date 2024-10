Handball – Regionalliga: Blackout kostet dem TV Plochingen den Sieg

1 Sechs Treffer von Plochingens Axel Steffens (am Ball) reichten dem TVP am Ende nicht aus. Foto: /Robin Rudel

Die Regionalliga-Handballer des TV Plochingen verlieren gegen den VfL Waiblingen mit 31:34 – machen aber phasenweise dennoch eine gute Figur.











Link kopiert

Der TVP Plochingen kassierte in der Handball-Regionalliga gegen den VfL Waiblingen beim 31:34 (15:16) die dritte Niederlage in der laufenden Spielzeit. So richtig unzufrieden war TVP-Coach Michael Stettner indes nicht: „Wir brauchen einfach noch Zeit.“ Nach dem großen personellen Umbruch mit neun Zu- sowie sechs Abgängen, fehlt es einfach noch an Erfahrung und Sicherheit im Zusammenspiel: „Aber das Team will, nur darauf kommt es an und der Rest kommt mit der Zeit. Das wissen wir und das wissen alle Verantwortlichen.“