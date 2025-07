Handball – Regionalliga: Axel Steffens bleibt ein „Plochinger Junge“

1 Axel Steffens trägt weiter das blaue TVP-Trikot. Foto: Herbert Rudel

Beim Handball-Regionalligisten TV Plochingen sind sie froh, dass Routinier Axel Steffens verlängert hat und das sehr junge Team führen wird.











Axel Steffens wohnt in Stuttgart. Und er sagt diesen Satz: „Es steht ‚Plochinger Jungs’ drauf. Jetzt stecken sie auch wieder drin.“ Was er damit meint: Die Vereinsführung des Handball-Regionalligisten TV Plochingen hat angesichts der vielen Abgänge nach dem Ende der vergangenen Saison aus der durchaus beträchtlichen Not eine Tugend gemacht und die Mannschaft verjüngt. Dabei setzt sie vor allem auf den eigenen Nachwuchs. Nebenbei soll damit die Bindung zum Publikum wieder gestärkt und der Vereins-Claim („Plochinger Jungs“) mit Leben gefüllt werden. Dennoch oder gerade deshalb sind die Plochinger froh, dass Steffens geblieben ist. Der 35-Jährige soll der Kopf des Teams werden.