Handball – Regionalliga: Aufholjagd des TV Plochingen bleibt unbelohnt

1 Plochingens Dusan Ilijin (am Ball) setzt sich gut durch – und erzielt eines seiner fünf Tore. Foto: Michael Treutner

Der TV Plochingen unterliegt in der Handball-Regionalliga der HSG Willstätt/Hanauerland mit 36:37. Die Plochinger verpassen in der Schlussphase die Wende.











Link kopiert

Die Handballer des TV Plochingen schnauften nach der Schlusssirene einmal tief durch, klatschten sich ab und holten sich anschließend den verdienten Applaus von den Rängen ab. Erneut hatte der Vorletzte der Regionalliga mit großem kämpferischen Einsatz gegen den Favoriten und Siebtplatzierten HSG Willstätt/Hanauerland dagegengehalten, erneut stimmte die Moral – doch wieder einmal sprang nichts Zählbares heraus.