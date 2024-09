Handball-Oberliga: Zusammenhalt im Denkendorfer „Wohnzimmer“

1 Auf geht’s in die neue Saison. Foto: /Robin Rudel

Die TSV-Handballerinnen setzen auf ein geschlossenes Auftreten, um als Aufsteiger in der Oberliga zu bestehen.











In einer neuen Liga gilt es immer, erst einmal seinen Platz zu finden. Nach dem Abstieg vor zwei Jahren hatte Trainer Ralf Hönig eigentlich als Ziel für die Handballerinnen des TSV Denkendorf ausgegeben, in drei Jahren wieder in der Württembergliga, die nun Oberliga heißt, zu spielen. Aber die Denkendorferinnen waren schneller und stiegen bereits in der vergangenen Saison wieder auf. So müssen sie sich erneut in einer neuen Liga zurechtfinden – das machen sie gern.