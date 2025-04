Handball – Oberliga: Vom TSV Deizisau kommt viel zu wenig

1 Eine unübersichtliche Situation: Deizisaus Peter Scheffold (in weiß) hofft, an den Ball zu kommen. Foto: /Herbert Rudel

Frust statt Befreiungsschlag – die Oberliga-Handballer des TSV Deizisau verlieren mit 27:34 gegen die SG Schozach/Bottwartal und müssen noch vier Wochen um den Klassenverbleib zittern.











Am Ende wurde es bitter. Und es kann noch viel bitterer werden. Wenn die Handballer des TSV Deizisau in der Oberliga bleiben, dann, weil es nach den Konstellationen in den Ligen darüber bei zwei Absteigern bleibt – und, weil der TV Weilstetten seine restlichen Spiele nicht gewinnt. Denn die eigene Leistung reicht dazu nicht. Zumindest nicht die, die die Deizisauer am Sonntagabend bei der 27:34 (13:13)-Niederlage gegen die SG Schozach/Bottwartal auf den Hallenboden brachten. Es war ganz schwach. Es war die volle Verunsicherung. Es war sehr bedingt oberligatauglich. Es droht das Durchgereichtwerden innerhalb eines Jahres von der damaligen Baden-Württemberg Oberliga in die Verbandsliga.