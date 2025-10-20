Handball – Oberliga/Verbandsliga: TSV Deizisau klettert auf Platz eins

1 Die Deizisauer erkämpfen sich in der zweiten Hälfte den Sieg. Foto: oh

Die Oberliga-Handballerinnen des TSV Köngen verlieren beim VfL Pfullingen. In der Verbandsliga siegt der TSV Deizisau und springt auf die Spitzenposition.











Die Oberliga-Handballerinnen des TSV Köngen verloren beim VfL Pfullingen und rutschten auf Rang acht ab. Indes war in der Verbandsliga einiges geboten: Absteiger TSV Deizisau kletterte durch den Sieg gegen den TV Gerhausen auf die Spitzenposition. Unzufrieden sind dagegen die Handballer des TV Reichenbach, die beim HV Rot-Weiß Laupheim (Rang zwei) unterlagen. „Wir haben nun eine Woche Zeit, um das Ergebnis aufzuarbeiten“, sagte Reichenbachs spielender Co-Trainer Daniel Roos.