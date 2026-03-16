Handball – Oberliga/Verbandsliga: Frust bei Heli und Denkendorf

Beide Frauenhandballteams kassieren eine nicht unbedingt erwartete Niederlage.











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Es waren Niederlagen mit unterschiedlichen Vorzeichen: Die Oberliga-Handballerinnen des TSV Denkendorf verloren als Favoritinnen beim VfL Pfullingen, die Verbandsliga-Frauen der SG Hegensberg/Liebersbronn das Spitzenspiel bei der SG Schozach/Bottwartal II – und das ziemlich heftig.

Frauen – Oberliga

VfL Pfullingen – TSV Denkendorf 32:31

Der Anfang und das Ende waren die Problemzeiten der Denkendorferinnen. Sie erzielten erst in der 4. Minute ihr erstes Tor. Dann rissen sie das Spiel an sich, führten zur Halbzeit mit 19:16 und nach zwischenzeitlichem Ausgleich in der 38. Minute mit 23:19. Doch in den letzten sechs Minuten trafen sie gar nicht mehr und die Pfullingerinnen zogen vom 28:31 zum 32:31-Endstand vorbei. „Das darf uns nicht passieren“, ärgerte sich Denkendorfs Trainer Christoph Hönig, „am Ende war es aber verdient, weil die Pfullingerinnen kämpferisch besser waren als wir.“ Hönig sagte aber auch noch: „Das ist schwer zu verdauen, morgen geht es aber wieder.“

TSV Denkendorf: Schoen, Bürger; Drücker (1), Riehs (11/1), Krug (1), Oßwald, Maier (2), Bartsch (2), Schön (3), Becker, Baskaya (6), Dannenberg (3), Marie Rehkugler (2), Pfeiffer.

Verbandsliga

SG Schozach/Bottw. II – SG Heli32:16

Es war das Duell Dritter gegen Zweiter – und nach dem deutlichen Ergebnis ist die Reihenfolge umgekehrt. Angesichts dessen, dass die Heli-Frauen bei einem Pluspunkt auch vier Spiele weniger als die Konkurrentinnen haben, lässt sich das wieder korrigieren – die Schlappe ist aber dennoch schmerzhaft. Schozach/Bottwartal bog nach einer Viertelstunde auf die Siegerinnenstraße ein. Aus einem 7:7 wurde ein 15:10-Pausenvorsprung. Nach dem Wechsel wurde es dann so richtig deutlich. Schon in der 35. Minute betrug der Rückstand der Berghandballerinnen beim 11:21 zehn Tore.

SG Hegensberg/Liebersbronn: Balz, Feldmaier; Hagen (2), Maier (1), Gose, Frick (4), Medinger (2), Dobers (1), Lösch (3), Akcay (1), Frantz (2/1).

Owen/Lenningen – Neuhausen32:16

Die Madcats kamen im Duell der Tabellennachbarinnen zu einem Remis. Betrachtet man den Spielverlauf, war es aus Sicht der Neuhausenerinnen jedoch ein ärgerlicher Punktverlust. Denn sie lagen fast permanent vorne, mit 14:7 nach 25 Minuten und noch mit 23:21 in der 54. Minute. Dann ging Owen/Lenningen durch einen Treffer von Janika Ulmer zum ersten mal mit 24:23 in Führung, Sarah Kimmelmann traf zumindest noch zum 24:24.

TSV Neuhausen: Olbricht, Gjinaj, Korkmaz; Hampel, Goga (3), Katic, Vollmer (5/1), Fritz, Heveling (2), Pflüger (4/2), Sonnenwald (5), Abadin, Kimmelmann (1), Pfizenmaier (3), Allilomis (1).