Die Spiele der Handball-Oberliga enden jeweils mit einem 28:26-Heimsieg: Wolfschlugen siegt, Denkendorferinnen verlieren.











In zwei Handball-Oberliga-Partien mit Beteiligungen von Teams aus der Region stand am Ende zwei Mal ein 28:26 auf der Anzeigetafel: Darüber freuten sich die Handballer des TSV Wolfschlugen beim Sieg gegen das Schlusslicht TV Oeffingen, die Handballerinnen des TSV Denkendorf bei der Niederlage in Kornwestheim logischerweise jedoch nicht.