Handball – Oberliga: TSV Wolfschlugen: eine Mannschaft im Umbruch

1 Der TSV Wolfschlugen 2025/2026, hinten von links: Timo Hutzel, Marvin Thumm, Lukas Mäußnest, Simon Dudium, Lukas Francik, Jonas Jacobs. Mitte von links: Co-Trainer Oliver Wiltschko, Trainer Steffen Klett, Co-Trainer Markus Hornung, Philipp Toth, Philip Grüb, Yannik Dirndorfer Physio, Abteilungsleiter Wolfgang Stoll. Vorne von links: Felix Prawatschke, Marc Wieder, Moritz Bittner, Lukas Wilhelm, Ricardo Petruzzi, Johannes Schmid, Felix Weinmann, Lasse Schäfer. Es fehlen Lucas Scheufele, Julian Blum, Patrick Kohl, Mattis Wittmann, Felix Mendler. Foto: Oliver Schmidt

Mit stark verjüngtem Kader will sich der TSV Wolfschlugen in der neuen Oberliga etablieren – zum Saisonauftakt wartet allerdings ein knackiges Programm.











Handballtrainer Steffen Klett ist ein Mann der klaren Worte: „Die neue Saison in der Oberliga wird eine große Herausforderung für uns.“ Mit acht Neuzugängen starten die Hexenbanner in die Runde, dem gegenüber stehen zwar nur vier Abgänge, aber mit diesen ist den Wolfschlugenern einiges an Erfahrung und auch an Körperlichkeit abhandengekommen. Gleich sechs der neuen Spieler kommen aus der eigenen A-Jugend, fünf davon sind auch noch für die Jugend in der Oberliga am Ball. Es ist ein Wagnis, für Klett aber grundsätzlich der richtige Weg: „Wir haben eine gute Nachwuchsarbeit, die Jugendlichen sind talentiert, also wollen wir auch versuchen, sie in die erste Männermannschaft einzubauen. Wenn nicht jetzt, wann dann?“