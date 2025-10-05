1 Wolfschlugens Antonia Amann (am Ball) setzt zum Wurf an – und erzielt eines ihrer Sieben Tore. Foto: Michael Treutner

Die Handballerinnen des TSV Wolfschlugen besiegen Schutterwald deutlich mit 36:23 und sind weiter Tabellenführer in der 3. Liga – wollen die Kirche aber im Dorf lassen.











Trotz eines Durchhängers zu Spielbeginn wurden die Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen gegen Aufsteiger TuS Schutterwald ihrer Favoritenrolle gerecht: Beim 36:23-Erfolg (13:9) demonstrierte das Team von Trainer Simon Hablizel über gute 45 Minuten deutlich seine Überlegenheit und verteidigte damit die Tabellenführung. Überbewerten will Hablizel die drei Siege in Folge zuletzt – jeweils mit einer zweistelligen Tordifferenz übrigens - aber nicht: „Wir sollten die Kirche im Dorf lassen, denn das waren alles keine Topteams sondern Gegner, die ich eher in der hinteren Tabellenhälfte sehe.“