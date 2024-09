Handball-Oberliga: TSV Köngen: fit und harmonisch ins obere Drittel

1 Die neue Trainerin Marion Radonic (rechts hinten) und das Köngener Team. Foto: /oh

Die Köngener Handballerinnen und ihre neue Trainerin Marion Radonic freuen sich auf den Saisonstart.











Irene Epple kam erst im Januar zu den Handballerinen des TSV Köngen als Ersatz für Sofia Geiß, die sich schwer am Knie verletzt hatte. Eigentlich sollte es nur ein Aushelfen bis zum Saisonende sein. Aber die 30-Jährige erscheint auch für die neue Saison in der Oberliga, die die Württembergliga ersetzt, im Köngener Kader. „Ich wurde immer wieder gefragt und wollte das Team dann einfach noch mal unterstützen“, sagt die Torhüterin. So bildet sie gemeinsam mit Neuzugang Jule Wahler das Gespann zwischen den Pfosten. Dass Epple ihr Comeback gibt, nachdem sie die Handballschuhe eigentlich schon an den Nagel gehängt hatte, ist laut Spielführerin Miriam Keppeler bezeichnend für den Teamspirit der Köngenerinnen.