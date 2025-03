Handball – Oberliga: TSV Deizisau ist jetzt Vorletzter

1 Alexander Seibold erzielt wieder einmal viele Tore – zum Deizisauer Sieg reicht es aber nicht. Foto: /Herbert Rudel

Der Handball-Oberligist verliert mit 36:42 gegen den TV Flein.











Link kopiert

Es ist erst zwei Spieltage her, da gelang den Oberliga-Handballern des TSV Deizisau ein 35:33-Coup gegen den Tabellenführer TV Neuhausen/Erms. Zwei Partien und eine Faschingspause später sind die Deizisauer auf den vorletzten Platz abgerutscht. Zwar ist in den unteren Tabellenregionen alles sehr eng und mit einem oder zwei Siegen kann alles schon wieder viel besser aussehen – nach der 36:42 (16:20)-Pleite am Sonntagabend gegen den TV Flein sieht es aber nicht rosig aus.