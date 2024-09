Handball-Oberliga: TSV Deizisau befindet sich in der Konsolidierungsphase

1 Das Deizisauer Team, hinten von links: Fabian Kuntsche, Lars Crone, Peter Scheffold, Nils Kühl, Phillip Strobel, Lukas Lohmann, Neil Jäger, Lucas Schmid, Magnus Dierl. Mitte von links: Manager Christof Clauß, Manager Arne Staiger, Physiotherapeut Leander Lorch, Trainer Georgios Chatzigietim, Manager Dennis Prinz, Co-Trainer Christian Fischer, Manager Frank Schmid, Manager Jürgen Heinzelmann, Physiotherapeut Melanie Belser. Vorne von links: Paul Lampart, Max Dannenmann, Jaric Baumann, Nicolas Gross, Fabian Bauer, Thorge Schmidt, Alexander Seibold, Yannik Taxis. Foto: /oh

Nach dem Abstieg will sich der TSV Deizisau mit dem neuen Trainer Georgios Chatzigietim in der Oberliga erst einmal einordnen.











Natürlich muss man vor dem Saisonbeginn über Ziele sprechen. Und natürlich tun sich die meisten Trainer und Funktionäre nicht ganz leicht damit. Zumal, wenn man wie die Handballer des TSV Deizisau einen Abstieg – einen frühzeitig feststehenden dazu – hinter sich hat und erst einmal die vielen Niederlagen der vergangenen Saison aus den Knochen bekommen muss. Das haben sie geschafft, davon ist Trainer Georgios Chatzigietim überzeugt. Dass er neu beim Verein ist und damit unbelastet an die Sache herangeht, ist dabei kein Nachteil. Und jetzt in der Oberliga? Chatzigietim: „Das große Ziel ist, den besten Handball zu spielen, den wir als Team spielen können. Was das am Ende bedeutet, kann ich nicht sagen.“