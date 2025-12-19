Handball – Oberliga: Steffen Klett verlängert in Wolfschlugen

1 Arbeiten weiter in Wolfschlugen zusammen, von links: Auf dem Foto von links nach rechts: Chef-Trainer Steffen Klett, der sportliche Leiter Claus Scheufele und Co-Trainer Markus Hornung. Foto: TSV Wolfschlugen

Die Oberliga -Handballer des TSV Wolfschlugen setzen auf Kontinuität und haben bereits wichtige Entscheidungen für die kommende Saison getroffen. Die erste Personalie, die der Verein nun verkündete, ist die Vertragsverlängerung mit Cheftrainer Steffen Klett. Auch Co-Trainer Markus Hornung und Betreuer Oliver Wiltschko bleiben. Klett löste im Sommer 2021 Veit Wager ab, der heute den Ligakonkurrenten SG Hegensberg/Liebersbronn betreut. Damit geht Klett im Sommer bereits in seine sechste Saison mit den Wolfschlugenern.

„Wenn man sieht, wie akribisch, fast schon besessen, Steffen agiert und die Mannschaft zu Top-Leistungen treibt und vor allem, nicht nur die A-Jugendlichen Lasse Schäfer, Mattis Wittmann, Philipp Grüb, Lukas Wilhelm und Lucas Scheufele, sondern auch alle anderen Spieler permanent besser macht, war sofort klar, dass wir den Weg weiterhin gemeinsam gehen wollen“, erklärt der sportliche Leiter Claus Scheufele laut einer Vereinsmitteilung. Momentan steht die Mannschaft mit 16:10 Punkten auf Platz fünf. Der erste Auftritt der Wolfschlugener in 2026 wird am 3. Januar beim EZ-Pokal im Sportpark Weil in Esslingen sein.

Es gibt auch schon Zusagen einiger Spieler. Lediglich Felix Prawatschke (studienbedingte Pause), die Langzeitverletzten Simon Dudium und Raul Preisser, sowie Lukas Wilhelm (möchte in der 2. Mannschaft spielen) stehen in der kommenden Runde zunächst nicht mehr zur Verfügung. Dafür steigen Philipp Toth und Lucas Scheufele nach Ihren langwierigen Kreuzbandverletzungen, sowie Timo Hutzel nach einer Schulterverletzung wieder behutsam ins Mannschaftstraining. Mit potenziellen Zugängen sind die Wolfschlugener laut Mitteilung in Gesprächen.