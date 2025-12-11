Handball – Oberliga: Spitzenspiel am Freitagabend

Die SG Hegensberg/Liebersbronn erwartet zum Jahresabschluss die SG BBM Bietigheim II.











Es ist zum Jahresabschluss für die Oberliga-Handballer der SG Hegensberg/Liebersbronn noch mal ein Highlight: Am Freitag (19.30 Uhr) empfängt der starke Aufsteiger als Dritter den Zweiten SG BBM Bietigheim II zum Spitzenspiel.

SG-Trainer Veit Wager ist sowohl voller Respekt vor dem Gegner als auch Vorfreude. Er spricht von einem „Bonusspiel, das wir uns verdient haben“ und sagt über die SG BBM: „Wir empfangen das momentan beste Team der Liga, das ist eine richtige Tormaschine mit im Durchschnitt 36 Treffern pro Partie.“ Die Mannschaft hat die vergangenen sechs Spiele gewonnen, aber auch die Berghandballer sind gut drauf. Wager: „Wir hoffen auf eine volle Halle, wir auch gegen diese Top-Mannschaft versuchen, unsere weiße Heimweste zu bewahren.“