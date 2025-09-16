Handball – Oberliga: SG Heli: viel Neues für den Neuling

Aufsteiger SG Hegensberg/Liebersbronn möchte in der frisch zusammengestellten Oberliga möglichst schnell den Klassenverbleib schaffen.
Den Auftaktgegner kennt Veit Wager besonders gut. Über viele andere Mannschaften muss sich der Trainer des Handball-Oberligisten SG Hegensberg/Liebersbronn aber erst gründlich informieren. Das liegt nicht daran, dass die SG ein Aufsteiger ist, sondern an den vielen Konkurrenten aus dem Badischen, gegen die es als Folge der Fusion der drei Landesverbände und der damit einhergehenden Ligareform geht. „Das sind alles große Unbekannte, deshalb lässt es sich schwer einordnen“, sagte Wager – schwer einordnen, was die Stärke der Mannschaften betrifft und damit auch, wo die eigene sich einsortieren kann.