Handball – Oberliga: SG Heli: viel Neues für den Neuling

1 Die SG Hegensberg/Liebersbronn 2025/2026, hinten von links: Lennard Schatz, Robin Habermeier, Benjamin Hahnloser, Tobias Prauß, Henry Fausten, Louis Fischer. Mitte von links: Physiotherapeut Moritz Jordan, Co-Trainer Marcel Lutz, Samuel Ghafari, Alex Stammhammer, Marvin Schatz, Lukas Wester-Ebbinghaus, Moritz Hettich, Trainer Veit Wager. Vorne von links: Laurin Maier, Noah Herda, Maximilian Blum, Finn Hummel, Yannik Heetel, Konstantin Silberhorn. Es fehlt: Lucas Schieche. Foto: SG Hegensberg/Liebersbronn

Aufsteiger SG Hegensberg/Liebersbronn möchte in der frisch zusammengestellten Oberliga möglichst schnell den Klassenverbleib schaffen.











Den Auftaktgegner kennt Veit Wager besonders gut. Über viele andere Mannschaften muss sich der Trainer des Handball-Oberligisten SG Hegensberg/Liebersbronn aber erst gründlich informieren. Das liegt nicht daran, dass die SG ein Aufsteiger ist, sondern an den vielen Konkurrenten aus dem Badischen, gegen die es als Folge der Fusion der drei Landesverbände und der damit einhergehenden Ligareform geht. „Das sind alles große Unbekannte, deshalb lässt es sich schwer einordnen“, sagte Wager – schwer einordnen, was die Stärke der Mannschaften betrifft und damit auch, wo die eigene sich einsortieren kann.