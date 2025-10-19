Handball – Oberliga: SG Hegensberg/Liebersbronn setzt Erfolgslauf fort

1 Heli-Spieler Yannik Heetel (am Ball) bringt sein Team mit seinen acht Treffern – sieben per Siebenmeter – auf die Siegerstraße. Foto: Jörn Kehle

Die Berghandballer gewinnen in der Handball-Oberliga gegen die HSG Langenau/Elchingen souverän mit 29:24 und feiern den vierten Sieg in Folge.











Bereits Mitte der zweiten Hälfte deutete sich an, dass die Oberliga-Handballer der SG Hegensberg/Liebersbronn vermutlich auch in dieser Partie gegen die HSG Langenau/Elchingen die Platte als Sieger verlassen würden. Durch einen 5:0-Lauf setzten sie sich erstmals in diesem Spiel deutlich von ihrem Gegner ab und führten mit 21:16. Nach Ablauf der 60 Minuten blieb es bei den fünf Toren Differenz: 29:24 (13:12) war am Ende auf der Anzeigetafel in roter Leuchtschrift zu lesen. Und die Stimmung in der gut besuchten Halle war darum auch bestens. Bereits einige Minuten vor dem Schlusspfiff des souverän leitenden Schiedsrichterduos Michael Fahrion und Norbert Frommer erhoben sich die Fans von den Rängen und applaudierten dem Team. Nach dem Spiel ließ sich die Mannschaft dann zurecht feiern und bedankte sich ebenfalls klatschend bei den Zuschauern für die Unterstützung.