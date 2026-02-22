Handball – Oberliga: SG Hegensberg/Liebersbronn findet die Erfolgsspur nicht

SG Hegensberg/Liebersbronn findet die Erfolgsspur nicht

1 Kein Durchkommen: Die Berghandballer verzweifeln an der guten Unterensinger Abwehr. Foto: Michael Treutner

Die Berghandballer kassieren in der Handball-Oberliga beim 21:24 gegen Spitzenreiter SKV Unterensingen die vierte Niederlage in Folge – und rutschen auf Rang sieben ab.











Am Ende setzte sich wie so häufig der Favorit im Spiel durch und die Spieler, Trainer und Betreuer des SKV Unterensingen feierten mit einem Derbysieger- und Spitzenreiter-Tänzchen den 24:21 (14:12)-Erfolg in der Handball-Oberliga-Partie bei der SG Hegensberg/Liebersbronn. Die 350 Zuschauer in der Sporthalle an der Römerstraße – darunter zahlreiche Auswärtsfans – sahen von Beginn an eine Partie, die vor allem von ihren starken Abwehrreihen und Torhütern geprägt war.