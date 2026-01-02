Handball – Oberliga: Mit Veit Wager in die dritte Saison
1
Veit Wager bleibt über das Saisonende hinaus Trainer der Heli-Handballer. Foto: Herbert Rudel

Der Trainer verlängert bei den Berghandballern vorzeitig.

Handball-Oberligist SG Hegensberg/Liebersbronn hat den Vertrag mit Coach Veit Wager frühzeitig über das Saisonende hinaus verlängert und geht mit dem 39-Jährigen in die dritte Saison. „Es funktioniert einfach sehr gut zwischen der Mannschaft und mir und auch dem Verein“, sagt Wager laut einer Vereinsmitteilung. Er hatte die SG in der vergangenen Saison in die Oberliga geführt, wo sie im Moment den starken 3. Platz belegt. Beim EZ-Handballpokal im Esslinger Sportpark Weil trifft die Mannschaft an diesem Samstag auf den Ligakonkurrenten TSV Wolfschlugen sowie den TV Plochingen, den TSV Deizisau und das Team des Ausrichters TV Reichenbach.

