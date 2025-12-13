Handball – Oberliga: „Krasses Spiel“ der SG Heli zum Jahresabschluss
1
Alexander Stammhammer lässt sich auch in dieser Szene nicht aufhalten. Foto: Michael Treutner

Die SG Hegensberg/Liebersbronn begeistert im „Bonusspiel“ und feiert einen hochverdienten 36:28-Sieg gegen den Zweiten SG BBM Bietigheim II.

Als Heli-Spieler Lukas Wester-Ebbinghaus gut zwei Minuten vor dem Spielende den Ball zum 34:27 im Bietigheimer Gehäuse unterbrachte, kannte der Jubel auf der Bank der Berghandballer keine Grenzen. Coach Veit Wager klatsche alle Spieler ab – spätestens da war der Deckel auf der Partie drauf. Am Ende wurde es sogar ein Acht-Tore-Erfolg: Mit 36:28 (18:16) und hochverdient gewann die SG Hegensberg/Liebersbronn das Spitzenspiel der Handball-Oberliga gegen die SG BBM Bietigheim II.

