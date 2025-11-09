Handball – Oberliga: Köngens Frauen schwimmen im Derby die Felle davon

1 Die Denkendorferin Melanie Dannenberg setzt sich gegen die Köngener Abwehr durch. Foto: Carsten Riedl

Die Oberliga-Handballerinnen des TSV Köngen kassieren im Derby gegen den TSV Denkendorf eine verdiente und deutliche 22:30-Niederlage.











Überraschend deutliches Ergebnis in der Handball-Oberliga der Frauen: Der TSV Köngen unterlag im Derby dem TSV Denkendorf mit 22:30 (9:13) und Martin Schorr war nach der Schlusssirene ziemlich bedient: „Vor allem angesichts der Leistung im Angriff fehlen mir die Worte“, echauffierte sich der Köngener Co-Trainer. Der Knackpunkt für ihn: Gerade mal neun Treffer brachten die Köngenerinnen in Abschnitt eins zustande: „Das ist natürlich viel zu wenig“, kritisierte Schorr. Als viel zu viel empfand er dagegen die neun Tore Rückstand im Endergebnis gegen die weite Strecken sehr routiniert aufspielenden Denkendorferinnen: „Der Sieg geht schon in Ordnung und war verdient für Denkendorf.“ Unterm Strich sei er allerdings etwas zu hoch ausgefallen.