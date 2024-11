Handball-Oberliga: Köngen bleibt an der Tabellenspitze dran

Die TSV-Frauen machen es beim 25:24-Sieg gegen die TG Biberach spannend.











Überraschend spannend machten es die Oberliga-Handballerinnen des TSV Köngen beim 25:24 (15:12)-Heimsieg gegen die TG Biberach. Gegen das Team aus dem Tabellenkeller verpasste es der TSV, die Vier-Tore-Führung aus dem ersten Durchgang weiter auszubauen. Stattdessen kamen die Biberacherinnen in der zweiten Hälfte wieder heran und übernahmen nach 37 Minuten zwischenzeitlich sogar die Führung zum 17:16. Anschließend nahmen jedoch die Köngenerinnen um Trainerin Marion Radonic das Heft des Handelns wieder in die Hand und drehten den Spielstand auf ihre Seite. Bis zum Ende blieb es spannend. Das letzte und entscheidende Tor fiel allerdings schon mehr als drei Minuten vor dem Ende der Partie: Köngens Nora Allmendinger sorgte in der 57. Minute mit ihrem siebten Treffer für die Entscheidung und dafür, dass die Köngenerinnen als Tabellenzweiter in den nächsten Spieltag gehen.