Handball – Oberliga: Herbe Klatsche für die Köngener Frauen
1
Köngens zehnfache Torschützin Nora Allmendinger (am Ball) setzt sich gegen die HSG-Abwehr durch. Foto: Michael Treutner

Trotz Trainerwechsel präsentieren sich die Handballerinnen des TSV Köngen bei der 26:33-Niederlage im Oberliga-Duell gegen den HSG Bargau/Bettringen über weite Strecken desolat.

Von Kerstin Dannath

Neue Besen kehren gut, aber leider nicht immer auf Anhieb: Nach der überraschenden Entlassung von Trainerin Marion Radonic kassierten die Handballerinnen des TSV Köngen bei der Premiere von Interimstrainer Armin Dobler gegen den ambitionierten Oberliga-Aufsteiger HSG Bargau/Bettringen beim 26:33 (9:16) eine deftige Niederlage. Der neue Coach Dobler nahm die Pleite indes relativ gelassen: „Es geht eben nicht alles von heute auf morgen.“

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.