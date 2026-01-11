Handball – Oberliga: Herbe Klatsche für die Köngener Frauen

1 Köngens zehnfache Torschützin Nora Allmendinger (am Ball) setzt sich gegen die HSG-Abwehr durch. Foto: Michael Treutner

Trotz Trainerwechsel präsentieren sich die Handballerinnen des TSV Köngen bei der 26:33-Niederlage im Oberliga-Duell gegen den HSG Bargau/Bettringen über weite Strecken desolat.











Von Kerstin Dannath

Neue Besen kehren gut, aber leider nicht immer auf Anhieb: Nach der überraschenden Entlassung von Trainerin Marion Radonic kassierten die Handballerinnen des TSV Köngen bei der Premiere von Interimstrainer Armin Dobler gegen den ambitionierten Oberliga-Aufsteiger HSG Bargau/Bettringen beim 26:33 (9:16) eine deftige Niederlage. Der neue Coach Dobler nahm die Pleite indes relativ gelassen: „Es geht eben nicht alles von heute auf morgen.“