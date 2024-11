Handball-Oberliga: Ernüchternder Auftritt des TSV Deizisau

1 Kein Durchkommen in dieser Szene für Deizisaus Thorge Schmidt Foto: /Herbert Rudel

Die Oberliga-Handballer des TSV Deizisau sind der SG H2Ku Herrenberg in allen Belangen unterlegen und kassieren eine verdiente 22:32-Klatsche.











Die letzte Spielminute in der Handball-Oberliga-Partie zwischen dem TSV Deizisau und der SG H2Ku Herrenberg läuft: Moritz Werner scheitert an TSV- Torhüter Fabian Bauer, der dann mit einem langen Pass auf Linksaußen Yannik Taxis den Treffer zum 22:32 einleitet. Viel zu selten gab es solche Aktionen aufseiten der Deizisauer. Verdient unterlagen sie der SG H2Ku Herrenberg daher auch mit 22:32 (11:16). Über weite Strecken fanden die Deizisauer keinen Zugriff in der Abwehr und im Angriff wirkte das Spiel meist behäbig und ideenlos.