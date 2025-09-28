Handball – Oberliga: Erfolgreiche Heimpremiere der SG Hegensberg/Liebersbronn

1 SG-Heli-Spieler Lukas Wester-Ebbinghaus (am Ball) setzt sich durch und trifft zum 27:23-Endstand. Foto: Michael Treutner

Die Handballer der SG Heli gewinnen das erste Heimspiel in der Oberliga gegen die Wölfe Plankstadt souverän mit 27:23 und feiern die ersten zwei Punkte in der Spielklasse.











Link kopiert

Trainer Veit Wager streckte beide geballten Fäuste weit nach oben, als Lukas Wester-Ebbinghaus den Treffer zum 27:23 (11:9)-Heimspielsieg für seine SG Hegensberg/Liebersbronn erzielte – wohlwissend, dass die Berghandballer die ersten zwei Punkte in der Oberliga holen werden. Nachdem die Schlusssirene ertönte, gab es bei den Handballern des Aufsteigers kein Halten mehr, die im Kreis den ersten Sieg in der neuen Spielklasse feierten. Und auch die 200 Zuschauer in der Halle an der Römerstraße standen und klatschten im Takt. „Für die Mannschaft war es einfach wichtig, dass sie sich nach der schwierigen Niederlage in Wolfschlugen belohnt hat. Und wir endlich einen Sieg in der Liga geholt haben“, sagte ein zufriedener Heli-Coach Wager und ergänzte: „Die ersten zwei Punkte sind nun da und wir in der Spielklasse angekommen.“