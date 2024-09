Handball – Oberliga: Ein ungewollter Umbruch

1 Wolfschlugens Philip Toth (rechts) wird den TSV-Handballern lange fehlen. Foto: /Robin Rudel

Die Oberliga-Handballer des TSV Wolfschlugen starten mit zehn neuen Spielern – darunter einige aus dem JANO-Nachwuchs – und Verletzungssorgen.











Eigentlich hatten sich die Verantwortlichen des TSV Wolfschlugen vor der anstehenden Oberliga-Saison darauf geeinigt, dass es keinen Umbruch geben soll. Es kam dann aber doch alles anders als geplant. Zum einen, da sieben Spieler die TSV-Hanballer verließen, und zum anderen sich in Kapitän Marvin Thumm sowie Philip Toth zwei Stammkräfte verletzten. „Vor allem Toth hat es schlimmer erwischt und er wird wohl sehr lange fehlen. Das waren für uns demnach zwei Hiobsbotschaften und Nackenschläge, die schwer zu schlucken waren“, erzählte Wolfschlugens Coach Steffen Klett und ergänzte: „Wir haben aber das Glück, dass wir einen breiten Kader haben und dass in Simon Dudium sowie Maximilian Schmid-Ungerer zwei Langzeitverletzte zurückkehren werden.“ Am Samstag (20 Uhr) treffen die Wolfschlugener im Auftaktspiel auf die SG Schozach/Bottwartal – und es wird sich zeigen, ob der TSV die Misere gut in den Griff bekommen hat.