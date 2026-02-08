Handball – Oberliga: Drei Teams, drei Auswärtsniederlagen

1 SG-Heli-Spieler Yannik Heetel (am Ball) erzielt zwar bei der HSG Langenau/Elchingen acht Treffer für sein Team, kann die Niederlage aber nicht verhindern. Foto: Jörn Kehle

Die Handballer der SG Heli sowie der TSV Wolfschlugen verlieren ihre Partien knapp. Auch die Frauen des TSV Köngen unterliegen dem Tabellennachbarn VfL Pfullingen.











In den Hallen der Region wurde dieses Wochenende noch einmal Handball gespielt. Die Oberliga-Handballer der SG Hegensberg/Liebersbronn und des TSV Wolfschlugen – sowie die Frauen des TSV Köngen traten allesamt auswärts an, ehe nächste Woche die Hallen mit faschingsverrückten Hexen und Narren gefüllt sein werden. Gut lief es dabei für die Handballerinnen und Handballer aus der Region aber nicht: Alle drei Teams kehrten mit Niederlagen nach Hause zurück.