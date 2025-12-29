Handball – Oberliga: Dobler übernimmt beim TSV Köngen von Radonic
1
Sitzt nicht mehr auf der Köngener Bank: Marion Radonic. Foto: Herbert Rudel

Der Handball-Oberligist und die Trainerin trennen sich „einvernehmlich“.

Sportlich lief es nicht wie gewünscht. Frauenhandball-Oberligist TSV Köngen Handball und Trainerin Marion Radonic haben sich einvernehmlich dazu entschlossen, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden. Das verkündete der Verein in einer Pressemitteilung. Die frühere Bundesliga-Kreisläuferin Radonic hatte das Team im Sommer 2024 übernommen. Zuvor war sie im Nachwuchsbereich des TV Plochingen und als Cheftrainerin der Männer des SKV Unterensingen tätig gewesen.

