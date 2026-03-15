Handball – Oberliga: Die Köngenerinnen sind „stolz“ auf einen Punkt

Die TSV-Frauen spielen 26:26 gegen den TSV Heiningen. „Debakel“ der Heli-Männer.











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In der Handball-Oberliga Männer glänzte der TSV Wolfschlugen mit einem deutlichen Sieg gegen den TV Flein, während die SG Hegensberg/Liebersbronn in Beilstein bei der SG Schozach/Bottwartal verlor. Die Frauen des TSV Köngen haben sich in einem hart umkämpften Spiel einen Punkt erarbeitet.

Männer

TV Flein – TSV Wolfschlugen 23:28

Von Beginn an trat das Wolfschlugener Team von Trainer Steffen Klett konzentriert auf und setzte mit einer aggressiven Abwehr sowie schnellem Tempo die Fleiner unter Druck. Der 2:3-Rückstand sollte der einzige in dieser Partie bleiben: Schnell übernahmen die Wolfschlugener die Kontrolle und setzten sich über 5:3, 10:6 und 15:8 deutlich ab. Eine starke Phase bis zur Pause sorgte für eine deutliche 21:9-Führung. Auch in Hälfte zwei blieb der TSV spielbestimmend und baute den Vorsprung weiter aus. Mit diesem Sieg kletterten die Wolfschlugener wieder auf den 2. Tabellenplatz. TSV-Abteibegeistert: „Wolfschlugen zeigte eine Topvorstellung und der Gastgeber Flein enttäuschte auf der ganzen Linie.“

TSV Wolfschlugen: Wilhelm, Thurow, Petruzzi; Wittmann (2), Kohl (3/3), Prawatschke (3), Schmid (3), Toth (1), Bittner (3), Thumm (1), Mendler (3), Wieder (1), Jacobs (2), Blum (8), Mäußnest (4), Francik (4).

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SG Schozach/Bottwartal – SG Heli 26:22

„Das war eine katastrophale Leistung, ein Debakel“, sagte SG-Trainer Veit Wager frustriert. Bereits in der ersten Hälfte reihten sich Fehler an, sodass die Berghandballer bereits zur 27. Minute mit 5:15 in Rückstand gerieten. Trotz der schwachen Anfangsphase kämpfte sich die SG wieder heran und verkürzte Tor um Tor. Zwischenzeitig zeigte die Anzeige einen Stand von 21:23. Doch zu viele individuelle Fehler verhinderten die Wende im Spiel. Trotz guter zweiten Hälfte setzten sich die Gastgeber schlussendlich mit ihrer individuellen Stärken durch. „Nächste Woche steht das Entscheidungsspiel an, da stehen wir unter Druck“, betonte Wager mit Blick auf die Partie am Samstag gegen den Tabellenletzten TSV Bönnigheim.

SG Hegensberg/Liebersbronn: Blum, Hummel; Lampart (2), Schatz, Fischer (1), Heetel (2), Habermeier, Prauß, Wester-Ebbinghaus (4/1), Stammhammer (2), Hahnloser (6/2), Hettich (2), Fausten (2), Herda (1).

Frauen

TSV Köngen – TSV Heiningen26:26

Nach vier Niederlagen in Folge war dieser Punktgewinn ein wichtiger Erfolg für die Köngenerinnen. Sie erwischten allerdings den deutlich schlechteren Start und lagen bereits in der 20. Minute mit 6:12 zurück. Nach einer Auszeit kämpften sie sich jedoch mit einer stabileren Abwehr Tor um Tor heran und verkürzten auf 11:14. Mit viel Einsatz arbeiteten sich die Köngenerinnen weiter bis zum 20:20-Ausgleich vor. Es gelang ihnen sogar, das Spiel zu drehen und mit 22:20, 23:21 und 26:24 in Führung zu gehen. Nach einem Siebenmetertreffer der Heiningerinnen betrug der Vorsprung jedoch nur noch ein Tor. In der hektischen Schlussphase vergaben die TSV-Frauen den letzten Wurf und beim anschließenden Konter kassierten sie den Ausgleichstreffer. „Wir sind stolz auf den Punkt“, resümierte Co-Trainer Martin Schorr dennoch.

TSV Köngen: Pott, Thoma; Knodel, Illi, Dobler, Luxenhofer (1), Klingler (8), Reichert (3), Christensen (4), Mitranic (3), Gehring, Lieb, Petsch (2), Allmendinger (5/3).