Die Oberliga-Handballerinnen gewinnen gegen die SG BBM Bietigheim mit 32:29.











Link kopiert

Martin Schorr war ganz aus dem Häuschen. „Wahnsinn“, sagte der Co-Trainer der Oberliga-Handballerinnen des TSV Köngen, „das war vor allem am Ende eine klasse Leistung.“ Die Köngenerinnen lagen am Sonntagabend gegen die SG BBM Bietigheim lange zurück, drehten in der Schlussphase aber das Spiel und gewannen mit 32:29 (17:18).