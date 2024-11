Der TSV Deizisau verliert, der TSV Wolfschlugen verteidigt die Tabellenführung.











In der Handball-Oberliga der Männer verlor der TSV Deizisau in Schmiden mit fünf Toren. Der TSV Wolfschlugen gewann beim Tabellenschlusslicht TV Oeffingen und bleibt an der Tabellenspitze. Die Frauen des TSV Denkendorf erkämpften sich in einem zerfahrenen Spiel die nächsten beiden Punkte.